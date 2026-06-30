Смартфоны OnePlus получат экраны с частотой 185 Гц

Первыми якобы такую «фичу» получат модели OnePlus 16 и Ace 7, что ждут в октябре. Но вслед за ними 185-герцевые экраны могут появиться у более доступных аппаратов, а именно OnePlus 16R и Nord 7.

Текущие модели используют максимум 165-герцевые панели, пишут СМИ. При этом часть из них продаётся только в Китае.