Смартфоны OnePlus получат экраны с частотой 185 Гц

Опубликовано 30 июня 2026, 12:151 мин.
Смартфоны OnePlus получат экраны с частотой 185 ГцНе так долго ждать
OnePlus, как пишут СМИ, готовит новое поколение смартфонов с частотой обновления экрана до 185 Гц. По данным инсайдера Smart Pikachu, OnePlus хочет сделать такие дисплеи стандартом не только для флагманов, но и для устройств среднего ценового сегмента.
© OnePlus
Первыми якобы такую «фичу» получат модели OnePlus 16 и Ace 7, что ждут в октябре. Но вслед за ними 185-герцевые экраны могут появиться у более доступных аппаратов, а именно OnePlus 16R и Nord 7.
Текущие модели используют максимум 165-герцевые панели, пишут СМИ. При этом часть из них продаётся только в Китае.
Источник:gizmochina
Автор:Максим Многословный
Теги: