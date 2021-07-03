Смартфоны OnePlus станут флагманами Oppo

Информацией поделился китайский инсайдер. Он рассказал, что смартфоны OnePlus станут ещё одной флагманской линейкой компании Oppo. По словам инсайдера, модели OnePlus будут позиционироваться как серия P от Huawei, и их преимуществом будет производительность камеры.

Второй флагманской линейкой будет Oppo Find X. Она по своему позиционированию будет похожа на серию Huawei Mate.

Поскольку обе компании утверждали, что не потеряют автономию, такие новости выглядят неожиданно. Тем не менее это может оказаться разумным решением, которое, скорее всего, вступит в силу в следующем году.