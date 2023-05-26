Смартфоны OnePlus впервые за долгие годы начали официально продаваться в России

Компания OnePlus, основанная в 2013 году, привлекла к себе значительное внимание и сохраняет свою популярность на протяжении многих лет.

Партнерство открывает российским потребителям доступ к таким устройствам, как смартфоны OnePlus 11, OnePlus 10T, Nord N20 SE, OnePlus Nord CE 3 Lite 5G, а также наушники OnePlus Buds Pro 2, OnePlus Buds Z2, OnePlus Nord Buds 2 и OnePlus Bullets Wireless Z2.

Ранее стало известно, что в Сеть утекли характеристики флагманского OnePlus 12. И после подписания вышеупомянутого соглашения можно с уверенностью ждать его и на российском рынке.