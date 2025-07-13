Смартфоны Oppo K13 Turbo и Turbo Pro будут отличаться процессорами

По утечкам в китайских соцсетях, K13 Turbo Pro получит Snapdragon 8s Gen 3. Он будет доступен в четырёх вариантах памяти: 12/256 ГБ, 16/256 ГБ, 12/512 ГБ и 16/512 ГБ. Цвета — чёрный, фиолетовый и серебристый.

Базовая модель K13 Turbo будет работать на процессоре MediaTek Dimensity 8450, но предложит те же конфигурации памяти. Цветовые варианты: чёрный, фиолетовый и белый.