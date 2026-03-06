Смартфоны Oppo получат «бесшовный» обмен файлами с iPhone

Раньше у Oppo уже был способ перекинуть файлы на iPhone — через собственное приложение O+Connect. Но оно работало только в том случае, если владелец «яблочного» гаджета заранее его устанавливал. Новая технология избавляет от этих лишних движений.

Обновление ПО включит поддержку технологии Quick Share, которая, в свою очередь, умеет «дружить» с фирменной системой AirDrop. Способ не требует скачивания сторонних программ. Помогали компании в этом Google и MediaTek.