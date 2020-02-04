Смартфоны Oppo с большими аккумуляторами продаются со скидками в России

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Смартфон Oppo A5 2020 оснащён аккумулятором на 5000 мАч и даже имеет функцию обратной зарядки. В качестве аппаратной основы выступает процессор Qualcomm Snapdragon 665, а также 3 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти. Теперь смартфон можно приобрести за 10 990 рублей вместо 13 990.

Модель Oppo A9 2020 имеет камеру получше, такой же аккумулятор и платформу. Предлагается в версии с 4 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти. Стоить теперь будет 17 990 рублей вместо 19 990.