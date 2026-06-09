Смартфоны, особенно iPhone, «обвинили»… в снижении рождаемости

Экономист Кейтлин Майерс и её студент использовали особенность первого iPhone. Он работал только в сети оператора AT&T. Это позволило сравнить округа США с хорошим покрытием AT&T (где смартфоны появились рано) и округа без такого покрытия. Оказалось, что доступ к iPhone может объяснить до половины падения рождаемости в США в 2007—2011 годах. Сильнее всего эффект проявился у молодёжи от 15 до 24 лет.

Второе исследование охватило уже 128 стран. Экономист Эрнан Москосо Боэдо и его коллега выяснили, что во всех этих странах рождаемость среди подростков резко упала «именно с распространением смартфонов». Независимо от уровня медицины, религии или достатка.

Причины, по мнению исследователей: люди стали реже общаться лично, у них появился лёгкий доступ к порнографии, а также к информации о контрацепции и абортах.

Впрочем, экономист Теодор Джойс напоминает, что рождаемость у подростков снижалась и до 2007 года. По его словам, гипотеза со смартфонами правдоподобна, но пока не доказана.