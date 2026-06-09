Телефоны
Опубликовано 09 июня 2026, 12:23
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Смартфоны, особенно iPhone, «обвинили»… в снижении рождаемости

Данные исследований
С 2007 года рождаемость во многих странах мира начала падать. В том же году Apple выпустила первый iPhone. Связь неочевидная, но учёные решили проверить, есть ли она. Они опубликовали два исследования, которые указывают, что совпадение «может быть не случайным».
Смартфоны, особенно iPhone, «обвинили»… в снижении рождаемости

© Ferra.ru

Экономист Кейтлин Майерс и её студент использовали особенность первого iPhone. Он работал только в сети оператора AT&T. Это позволило сравнить округа США с хорошим покрытием AT&T (где смартфоны появились рано) и округа без такого покрытия. Оказалось, что доступ к iPhone может объяснить до половины падения рождаемости в США в 2007—2011 годах. Сильнее всего эффект проявился у молодёжи от 15 до 24 лет.

Второе исследование охватило уже 128 стран. Экономист Эрнан Москосо Боэдо и его коллега выяснили, что во всех этих странах рождаемость среди подростков резко упала «именно с распространением смартфонов». Независимо от уровня медицины, религии или достатка.

Причины, по мнению исследователей: люди стали реже общаться лично, у них появился лёгкий доступ к порнографии, а также к информации о контрацепции и абортах.

Впрочем, экономист Теодор Джойс напоминает, что рождаемость у подростков снижалась и до 2007 года. По его словам, гипотеза со смартфонами правдоподобна, но пока не доказана.

Источник:digitaltrends
Автор:Максим Многословный
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