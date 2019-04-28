Смартфоны перестали приносить Sony доход

Изучение отчётности компании показало, что, скорее всего, продажи смартфонов Sony только уменьшатся в следующем квартале. Также графики дали понять, когда произошёл переломный момент. В 2016 году продажи смартфонов впервые уменьшились в два раза. Прошлый год стал худшим за всю историю компании, а текущий, похоже, ситуацию не исправит.

Пик продаж смартфонов Sony пришёлся на четвёртый квартал 2014 года. Тогда компания смогла продать 11,9 миллионов аппаратов. То есть, почти за пять лет продажи упали в 10 раз.