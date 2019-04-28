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Смартфоны перестали приносить Sony доход

За первый квартал 2019 года компания продала рекордно низкое количество смартфонов
Компания Sony опубликовала финансовый отчёт, из которого стало ясно, что за первый квартал 2019 года компания продала 1,1 миллиона смартфонов. Это самый низкий показатель за всю историю Sony.

Изучение отчётности компании показало, что, скорее всего, продажи смартфонов Sony только уменьшатся в следующем квартале. Также графики дали понять, когда произошёл переломный момент. В 2016 году продажи смартфонов впервые уменьшились в два раза. Прошлый год стал худшим за всю историю компании, а текущий, похоже, ситуацию не исправит.

Пик продаж смартфонов Sony пришёлся на четвёртый квартал 2014 года. Тогда компания смогла продать 11,9 миллионов аппаратов. То есть, почти за пять лет продажи упали в 10 раз.

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