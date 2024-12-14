Смартфоны Pixel научились работать напрямую от розетки

При включении опции «Ограничить до 80%» телефон перестает заряжать батарею на 80% и вместо этого питает устройство напрямую. Тесты показывают, что телефон распознает подключенное зарядное устройство, но избегает циклической зарядки батареи. Это предотвращает перегрев и излишний износ батареи, особенно при выполнении тяжелых задач, таких как игры или бенчмаркинг, пишут СМИ.

Всё это призвано продлить срок службы батареи за счет снижения нагрузок. Это особенно полезно для пользователей, которые подолгу держат телефоны подключенными к сети.

Подобные функции уже распространены в игровых телефонах серии ASUS ROG и доступны на устройствах Samsung и Sony.