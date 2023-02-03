Смартфоны Pixel помогли? Google смогла увеличить доход

17:51, 03 февраля 2023
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Смартфоны Pixel помогли? Google смогла увеличить доходНо чистая прибыль снизилась
Материнская компания Google Alphabet опубликовала свой отчёт о доходах за четвёртый квартал и 2022 финансовый год. Оказалось, что у IT-гиганта не всё плохо.
Фото: Unsplash
Alphabet сообщила о доходах в размере 76 млрд долларов за период с октября по декабрь 2022 года и 283 млрд долларов за финансовый год. Второй показатель увеличился на 10% по сравнению с предыдущим периодом. Чистая прибыль однако снизилась на 21% с 76 млрд долларов в 2021 году до 60 млрд долларов в 2022 году.
Генеральный директор Alphabet Сундар Пичаи заявил, что компания «находится на важном пути». Он отметил большой импульс в облачных сервисах, подписках на YouTube и устройствах Pixel.