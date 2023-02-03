Смартфоны Pixel помогли? Google смогла увеличить доход

Alphabet сообщила о доходах в размере 76 млрд долларов за период с октября по декабрь 2022 года и 283 млрд долларов за финансовый год. Второй показатель увеличился на 10% по сравнению с предыдущим периодом. Чистая прибыль однако снизилась на 21% с 76 млрд долларов в 2021 году до 60 млрд долларов в 2022 году.

Генеральный директор Alphabet Сундар Пичаи заявил, что компания «находится на важном пути». Он отметил большой импульс в облачных сервисах, подписках на YouTube и устройствах Pixel.