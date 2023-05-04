Смартфоны покупают плохо и дальше будет только хуже

Так, руководство Qualcomm также заявило, что не видит признаков скорого восстановления рынка, в результате этих слов акции компании упали на 6,5%. Доходы компании в значительной степени зависят от сегмента смартфонов, который генерирует до 66% всех денежных поступлений Qualcomm. Однако ожидается, что к концу года мировой рынок смартфонов сократится еще на 8-9%, и клиентам Qualcomm потребуется еще около двух кварталов, чтобы избавиться от излишков продукции.

Qualcomm готова поглотить другие компании, чтобы снизить свою зависимость от сегмента смартфонов, как заявил генеральный директор Кристиано Амон. Интернет вещей обеспечивает еще 15% дохода компании, до 14% дохода компании поступает от лицензирования ее технологий, и только 5% - от автомобильного сегмента.