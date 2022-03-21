Смартфоны realme начали дорисовывать графику в играх для более высокой производительности

Пока неясно, будет ли эта технология работать одинаково хорошо во всех играх, или будет поддерживать только определённые тайтлы.

Отмечается, что Dimensity 8100 в realme GT NEO 3 превзошёл Snapdragon 8 Gen 1 в некоторых тестах. Он позиционируется как более энергоэффективный SoC, чем топовый чипсет Qualcomm и Dimensity 9000.