Смартфоны realme начали дорисовывать графику в играх для более высокой производительности

Телефоны
Сегодня в 14:10
1 мин.
Смартфоны realme начали дорисовывать графику в играх для более высокой производительностиИгры становятся более плавными
realme GT NEO 3 готовится к запуску, а мы продолжаем узнавать кое-что новое о нём. Смартфон оснащён процессором MediaTek Dimensity 8100, и как оказалось, его возможности расширены за счёт встроенной технологии вставки кадров.
Благодаря этой технологии в Genshin Impact почти в два раза увеличилась частота кадров. Игра входит в число самых требовательных, но realme GT NEO 3 справляется с ней без особых усилий.
Пока неясно, будет ли эта технология работать одинаково хорошо во всех играх, или будет поддерживать только определённые тайтлы.
Отмечается, что Dimensity 8100 в realme GT NEO 3 превзошёл Snapdragon 8 Gen 1 в некоторых тестах. Он позиционируется как более энергоэффективный SoC, чем топовый чипсет Qualcomm и Dimensity 9000.