Смартфоны Realme перестанут продавать в Германии из-за судебного иска Nokia

Руководство Realme объявило о немедленном прекращении продаж своей продукции в Германии, сделав сайт Realme недоступным и сделав невозможным покупку своих устройств в стране.

Nokia потребовала от брендов, входящих в конгломерат BBK, лицензионную плату за использование своей запатентованной технологии, что побудило все компании BBK Electronics прекратить свою деятельность в Германии.

Однако Realme и другие компании оптимистично настроены на достижение соглашения с Nokia, чтобы вновь вывести свою продукцию на немецкий рынок. Влияние этого решения на будущее Realme и конгломерата BBK в Европе остается туманным.

Несмотря на отсутствие официальной деятельности в Германии, Realme продолжит предоставлять услуги поддержки и ремонта владельцам проданных ранее устройств.