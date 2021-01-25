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Смартфоны Redmi тоже могут лишиться зарядки в комплекте
Серии Note 10
Недавно Xiaomi представила флагманский смартфон Mi 11 и предложила покупать его без зарядного устройства без комплекте. Теперь появилась информация, что такая практика может распространиться и на смартфоны дочернего бренда Redmi, который славится своей бюджетной ценовой политикой.
Источники пишут, что без зарядки в комплекте могут выйти уже смартфоны серии Redmi K40. Кроме того, нововведение коснётся и смартфонов Redmi Note 10.
Глава Redmi Лю Вейбинг (Lu Weibing) опубликовал в китайской соцсети Weibo пост, в котором попросил у пользователей предложений по поводу Redmi Note 10. В комментариях люди высказались по поводу того, чтобы убрать зарядку из коробки со смартфоном. На это Вейбинг ответил: «Сообщение получено».