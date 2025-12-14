Смартфоны Redmi Turbo 5 прошли сертификацию

Сертифицированное устройство — это, как пишут СМИ, старшая модель серии, Redmi Turbo 5 Pro. Ожидается, что линейка будет состоять ещё и из базового Turbo. Запуск серии может состояться в январе или феврале.

Согласно утечкам, Redmi Turbo 5 Pro сделает ставку на производительность. Устройству пророчат топовый процессор с «особыми» настройками, а также «самый большой аккумулятор в своём классе» с поддержкой сверхбыстрой зарядки мощностью 100 Вт.

В списке возможных особенностей также значатся металлическая рамка, ультразвуковой сканер отпечатков пальцев под экраном, защита от воды и стереодинамики. Дизайн, как сообщается, будет выполнен в «минималистичном» стиле.