Смартфоны Redmi Turbo 6 получат батарею на 10 000 мАч

Однако ещё более интересной деталью стала батарея ёмкостью 10 000 мАч. Что касается «начинки», то модели получат разные процессоры.

Redmi Turbo 6 оснастят Dimensity 8600. Более дорогая версия Redmi Turbo 6 Max получит процессор Dimensity 9600s и экран 2K.

Кроме того, у старшей модели ожидаются: ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, металлическая рамка корпуса и защита от пыли и воды по стандартам IP68 и IP69.