Смартфоны с 64 и 32 ГБ памяти потеряли популярность

По данным аналитиков, в 2020 году средний объём NAND флеш-памяти смартфона превысил отметку в 100 ГБ. Это случилось впервые в истории.

Эта цифра различается в зависимости от платформы. На iOS средний объём составил 140,9 ГБ в четвёртом квартале 2020 года, а на Android — 95,7 ГБ. Однако разрыв между двумя платформами сокращается. В 2020 году средний объём памяти у iOS-устройств вырос на 5,6%, а у Android-устройств — на 20,5%.

Последний квартал прошлого года продемонстрировал, что 128 ГБ — минимально необходимый стандарт для большинства смартфонов среднего и высокого класса. 64 и 32 ГБ памяти уже не котируются.