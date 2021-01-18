Смартфоны с Android 11 перестали распознавать геймпады

Как пишет XDA Developers, пользователи смартфонов Pixel и бета-тестеры столкнулись с проблемой. Они не могут подключить к смартфону по Bluetooth такие игровые контроллеры, как геймпад Xbox One, DualShock 4 и даже геймпад для облачного сервиса Google Stadia. Большинство жалоб приходит от владельцев Google 2, Pixel 3, Pixel 3a, Pixel 4 и Pixel 4a. Также проблема затронула устройства Samsung и OnePlus с Android 11.

Пока неясно, что именно вызывает проблему. Любопытно, что Google признала её ещё в августе 2020 года. Похоже, разработчики не разобрались до сих пор.