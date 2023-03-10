Смартфоны с Android 14 будут ещё лучше защищены от посторонних

В Android 14 появилась функция Credential Manager. Она обеспечивает безопасный вход при помощи различных методов, в том числе Passkey. Это технология аутентификации без пароля, которая позволяет входить в учётные записи, используя криптографический ключ.

Кроме того, Android 14 может обеспечить повышенную конфиденциальность, предоставляя пользователям больший контроль над тем, как передаются их данные. Вы сможете решить, к каким конкретным изображениям и видео приложениям разрешён доступ.