Смартфоны с Android 14 будут ещё лучше защищены от посторонних

12:12, 10 марта 2023
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Смартфоны с Android 14 будут ещё лучше защищены от постороннихЕсть новые способы входа в систему
Google недавно выпустила вторую предварительную версию Android 14 для разработчиков. Стало известно о некоторых серьёзных обновлениях безопасности и конфиденциальности в системе.
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В Android 14 появилась функция Credential Manager. Она обеспечивает безопасный вход при помощи различных методов, в том числе Passkey. Это технология аутентификации без пароля, которая позволяет входить в учётные записи, используя криптографический ключ.
Кроме того, Android 14 может обеспечить повышенную конфиденциальность, предоставляя пользователям больший контроль над тем, как передаются их данные. Вы сможете решить, к каким конкретным изображениям и видео приложениям разрешён доступ.