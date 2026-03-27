Смартфоны с Android 17 будут заряжаться быстрее за счёт отключения лишних процессов

27 марта 2026, 20:26
Смартфоны с Android 17 будут заряжаться быстрее за счёт отключения лишних процессовОптимизация ради людей
В тестовой версии Android 17 обнаружили функцию под названием Priority Charging. Суть функции в том, что при её включении система временно останавливает фоновые процессы — например, обновление приложений. Так больше энергии направляется напрямую на зарядку аккумулятора.
При этом важные функции, такие как звонки и сообщения, продолжают работать. Также система рекомендует использовать зарядное устройство мощностью от 30 Вт.
Ещё один важный момент — контроль температуры. Android будет автоматически следить за температурой, чтобы не повредить аккумулятор и сохранить его ресурс.
Пока эта функция скрыта и недоступна в настройках даже тем, кто установил бету ОС.