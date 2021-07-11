Смартфоны с Huawei на базе HarmonyOS превзошли Android в тесте быстродействия системы

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Сегодня в 14:54
Смартфоны с Huawei на базе HarmonyOS превзошли Android в тесте быстродействия системыБыстрее включаются
ColorOS 11 является прошивкой для смартфонов компании Oppo на базе Android. Ресурс Huawei Central решил сравнить её с фирменной операционкой Huawei HarmonyOS 2.
В частности, специалисты сравнивали время загрузки программного обеспечения. Они одновременно начали перезагрузку двух смартфонов. По ролику видно, что устройство с HarmonyOS включилось быстрее. Окно ввода пароля на нём появилось раньше. Всего на загрузку ушла 31 секунда. У аппарата Oppo это время составило 44 секунды. Столько же требуется и фирменной оболочке Xiaomi — MIUI 12.5.
В Huawei Central подытожили, что HarmonyOS 2 хорошо оптимизирована.
Сегодня мы также узнали, что под управлением HarmonyOS уже работает более 30 млн устройств.