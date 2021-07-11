Смартфоны с Huawei на базе HarmonyOS превзошли Android в тесте быстродействия системы

В частности, специалисты сравнивали время загрузки программного обеспечения. Они одновременно начали перезагрузку двух смартфонов. По ролику видно, что устройство с HarmonyOS включилось быстрее. Окно ввода пароля на нём появилось раньше. Всего на загрузку ушла 31 секунда. У аппарата Oppo это время составило 44 секунды. Столько же требуется и фирменной оболочке Xiaomi — MIUI 12.5.