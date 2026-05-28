Телефоны
Опубликовано 28 мая 2026, 15:03
1 мин.

Смартфоны с ИИ-камерой 200 Мп HONOR 600 и 600 Pro поступили в российскую розницу

И функцией «оживления фото»
С 28 мая в российских офлайн-магазинах и маркетплейсах появились смартфоны HONOR 600 и HONOR 600 Pro. Одна из основных «киллер-фич» функция «Фото в видео 2.0», что позволяет создавать короткие ролики из одного, двух или трёх снимков.
Смартфоны с ИИ-камерой 200 Мп HONOR 600 и 600 Pro поступили в российскую розницу

© HONOR

Она использует 19 готовых шаблонов: анимация рисунков, кинематографичное движение камеры, танцы и т. д. Можно добавлять текстовые запросы на создание анимации.

Камеры: основная на 200 Мп с сенсором 1/1,4 дюйма и системой стабилизации CIPA 6.0. В версии Pro добавлен телеобъектив 50 Мп с 3,5-кратным оптическим зумом и цифровым — до 120 раз. Есть сверхширокоугольная камера 12 Мп (снимает макро) и фронтальная на 50 Мп.

Аккумулятор — 7000 мА·ч. Быстрая зарядка 80 Вт (проводная) и 50 Вт (беспроводная только у Pro), а также реверсивная зарядка 27 Вт для других устройств.

Экран 6,57 дюйма с яркостью до 8000 нит, частотой 120 Гц и защитой от мерцания. Корпус защищён от воды и пыли (IP68/IP69K), рамка металлическая.

Процессоры у HONOR 600 — Snapdragon 7 Gen 4, у Pro — Snapdragon 8 Elite.

Цены с учётом скидок до 30 июня:

  • HONOR 600 (8/256 ГБ) — 45 990 ₽

  • HONOR 600 (12/256 ГБ) — 49 990 ₽

  • HONOR 600 Pro (12/256 ГБ) — 70 990 ₽

  • HONOR 600 Pro (12/512 ГБ) — 79 990 ₽

Источник:СМИ
Автор:Максим Многословный
Теги:
#Honor
,
#смартфон
,
#цены
,
#технические характеристики
  1. Ferra.ru/
  2. Новости/
  3. Телефоны/
  4. Смартфоны с ИИ-камерой 200 Мп HONOR 600 и 600 Pro поступили в российскую розницу