Смартфоны с китайскими процессорами MediaTek начали исключать из бенчмарков за жульничество

Сообщается, что компания UL Benchmarks решила исключить более 50 моделей на платформах MediaTek из рейтинга PCMark. В компании рассказали, что изучили вышеозвученные результаты проверки.

В итоге в список исключённых попали Xiaomi Redmi Note 8 Pro, Oppo Reno3 Pro, Vivo Y19, Realme 6 и другие смартфоны. В целом, бенчмарк лишил рейтинга устройства на процессорах: MediaTek Helio G90, G70, P95, P90, P65, P60, P20, A22.