Смартфоны с поддержкой 5G проиграли кнопочным в продажах

Всего за август в Китае было продано более 30 млн телефонов. Около 1,2 млн из них — это 2G-устройства, и лишь 219 тысяч — 5G-аппараты.

Аналитики уже попытались объяснить результаты. Телефоны с поддержкой сетей второго поколения, среди которых многие — кнопочные, популярнее передовых по нескольким причинам. Во-первых, количество базовых станций 5G пока ограничено, во многих местах покрытия просто-напросто нет. Во-вторых, 5G-устройства стоят дорого. В-третьих, пожилые люди предпочитают пользоваться кнопочными телефонами. И в-четвёртых, в далёких от центральных районах покрытие 2G всё ещё качественнее, чем 3G или 4G.