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Сегодня в 15:26
Смартфоны с системой Huawei получили проблемы с запуском игр
К релизу это могут исправить
Пользователи, которые тестируют фирменную операционную систему Huawei — HarmonyOS — сообщили, что с запуском игр на ней есть проблема.
Пользователи рассказали, что при запуске Android-игры система определяет её как приложение, запущенное с компьютерного эмулятора Android, а не с мобильного устройства. Это влияет на саму игру, так как игровой сервер в таком режиме применяет соответствующие настройки. Сообщается, что производительность в этом случае может быть ниже, чем при запуске на Android-смартфоне.
Не исключено, что с релизом стабильной версии HarmonyOS эта проблема будет решена. Он, кстати, намечен на июнь.
Ранее тестеры говорили, что HarmonyOS требует меньше оперативной памяти, чем Android с прошивкой EMUI.