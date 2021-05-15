Смартфоны с системой Huawei получили проблемы с запуском игр

Пользователи рассказали, что при запуске Android-игры система определяет её как приложение, запущенное с компьютерного эмулятора Android, а не с мобильного устройства. Это влияет на саму игру, так как игровой сервер в таком режиме применяет соответствующие настройки. Сообщается, что производительность в этом случае может быть ниже, чем при запуске на Android-смартфоне.

Не исключено, что с релизом стабильной версии HarmonyOS эта проблема будет решена. Он, кстати, намечен на июнь.

Ранее тестеры говорили, что HarmonyOS требует меньше оперативной памяти, чем Android с прошивкой EMUI.