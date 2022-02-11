Смартфоны с топовым процессором Snapdragon сравнили по мощности между собой

В тестировании участвовали Xiaomi 12 Pro, OnePlus 10 Pro, Realme GT 2 Pro, iQOO 9 Pro и Moto Edge X30. Смартфоны проверили в тестах Geekbench 5, 3DMark и Antutu.

Лучшим в Geekbench стал аппарат iQOO 9 Pro, набравший 3840 баллов в многоядерном и 1225 баллов в одноядерном тесте. С ним вровень шли Realme GT 2 Pro и OnePlus 10 Pro в одноядерных тестах.

В Antutu iQOO 9 Pro тоже набрал самый высокий балл — 1 020 542. За ним следует Xiaomi 12 Pro с 993 852 баллами. Удивительно, но OnePlus 10 Pro побеждает в тесте 3DMark Wild Life с интенсивным использованием графического процессора.

После этого смартфоны прошли экстремальный 3Dmark Wildlife, который повторяет один и тот же тест 20 раз подряд. iQOO 9 Pro стал единственным устройством, которое поддерживало высокую производительность с отличной стабильностью. А вот Xiaomi 12 Pro не смог завершить тест из-за перегрева.

В реальных играх — PUBG Mobile, Genshin Impact, Nimian Legends — лучшим оказался Motorola Edge X30 со средним fps 46,2.