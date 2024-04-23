Смартфоны Samsung A15, A35, A55 и S23 FE сравнили по камерам, скорости и автономности

Первым делом ведущая Versus сравнила смартфоны по качеству камер. Дневные фото на S23 FE, A55, А35 и А15 получаются схожими. Больше всего баллов по этому параметру набирает S23 FE (12 баллов), за ним идёт А55 (11 баллов), а затем А35 и А15 (по 10 баллов).

Ультраширик на А35 и А15 (7 баллов) примерно одинаковый. Чуть получше на А55 (8 баллов) и лучший на S23 FE (12 баллов).

Портретные фото лучше всего выходят на S23 FE (15 баллов), а вот на втором месте, как ни странно, оказался А35 (11 баллов).

Что касается видео, то одинаковое количество баллов за него получили S23 FE и А55. Стабилизация хуже всего работает на младшем А15.

С этими и другими результатами тестирования вы можете ознакомиться ниже на изображениях.