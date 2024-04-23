Смартфоны Samsung A15, A35, A55 и S23 FE сравнили по камерам, скорости и автономности

Смартфоны Samsung A15, A35, A55 и S23 FE сравнили по камерам, скорости и автономностиНасколько большая разница между этими моделями?
Первым делом ведущая Versus сравнила смартфоны по качеству камер. Дневные фото на S23 FE, A55, А35 и А15 получаются схожими. Больше всего баллов по этому параметру набирает S23 FE (12 баллов), за ним идёт А55 (11 баллов), а затем А35 и А15 (по 10 баллов).
Ультраширик на А35 и А15 (7 баллов) примерно одинаковый. Чуть получше на А55 (8 баллов) и лучший на S23 FE (12 баллов).
Портретные фото лучше всего выходят на S23 FE (15 баллов), а вот на втором месте, как ни странно, оказался А35 (11 баллов).
Что касается видео, то одинаковое количество баллов за него получили S23 FE и А55. Стабилизация хуже всего работает на младшем А15.
С этими и другими результатами тестирования вы можете ознакомиться ниже на изображениях.
Выводы
Ожидаемо по качеству камер набрал больше всего баллов S23 FE (30 баллов). Далее шли А55 (24 балла) и А35 (23 балла). На последнем месте расположился А15 с 12 баллами.
Смартфон S23 FE работает на процессоре Exynos 2200, А55 — Exynos 1480, А35 — Exynos 1380, А15 — Mediatek Helio G99. Результаты тестов в бенчмарках — выше на изображениях.
Что касается автономности, то S23 FE имеет батарею на 4500 мАч (максимальная мощность зарядки — 25 Вт, до 50% заряжается за 30 минут, есть поддержка беспроводной зарядки на 15 Вт, реверсивной). Остальные смартфоны оснащены аккумулятором на 5000 мАч. Они тоже поддерживают проводную зарядку на 25 Вт, но не беспроводную или реверсивную.
Если для вас важнее всего видео- и фотосъёмка, то рассмотрите S23 FE и А55. Даже А35 может тоже подойти. Если для важна также производительность, то лучшим вариантом станет S23 FE. При ограниченном бюджете имеет смысл взять А15.