Смартфоны Samsung будут получать Android 14 по очереди: список моделей выглядит так

Смартфоны Samsung будут получать Android 14 по очереди: список моделей выглядит такПланшеты тоже в стороне не оставят
Фанаты Samsung дождались. Технологический гигант готовит стабильный релиз Android 14 в виде One UI 6 для целого ряда устройств. Уже известна дорожная карта, которая, правда, относиться к Германии.
Дорожная карта представляет собой пиршество обновлений: большинство устройств получат порцию Android 14 с One UI 6 в ноябре и декабре. Не останутся в стороне даже бюджетные модели и нишевые устройства, которые получат новейшую ОС в начале 2024 года.
Интересно, что на этом фоне стало известно, в Samsung Electronics обнаружилась неожиданная тенденция: самым убыточным подразделением компании стало её знаменитое семейство полупроводников. За III квартал 2023 года убытки сегмента достигли 3.75 трлн вон, что в сумме с предыдущими кварталами составило 12.69 трлн вон. Это поразительное падение для компании, которая еще пять лет назад доминировала на мировом рынке памяти, занимая более 45% рынка.