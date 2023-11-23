Смартфоны Samsung будут получать Android 14 по очереди: список моделей выглядит так

Интересно, что на этом фоне стало известно, в Samsung Electronics обнаружилась неожиданная тенденция: самым убыточным подразделением компании стало её знаменитое семейство полупроводников. За III квартал 2023 года убытки сегмента достигли 3.75 трлн вон, что в сумме с предыдущими кварталами составило 12.69 трлн вон. Это поразительное падение для компании, которая еще пять лет назад доминировала на мировом рынке памяти, занимая более 45% рынка.