Смартфоны Samsung Galaxy A начали дешеветь

Все они вышли совсем недавно и позиционируются как модели среднего класса. Сообщается, что первым дело цены снизятся в Индии, а уже потом смартфоны начнут дешеветь и на других рынках.

Galaxy A70s с камерой на 64 Мп и аккумулятором ёмкостью 4500 мАч теперь стоит от $420 (около 26 900 рублей). Цены на Galaxy A50s начинаются с $280 (17 934 рубля), на Galaxy A20s — со $168 (10 760 рублей), Galaxy A10s — со $125 (около 8000 рублей).

Сообщается, что удешевление коснулось офлайн-магазинов в Индии.