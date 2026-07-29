Смартфоны Samsung Galaxy Z Flip 8 назвали более удобной заменой веб-камерам

Опубликовано 29 июля 2026, 19:241 мин.
Смартфоны Samsung Galaxy Z Flip 8 назвали более удобной заменой веб-камерамНе требуют подставки, благодаря форм-фактору
Samsung Galaxy Z Fold 8, Fold 8 Ultra и Flip 8 можно будет использовать как веб-камеру для ноутбука. Сама по себе функция не нова, она впервые появилась в серии Galaxy S26. Но у складных аппаратов есть преимущество, напомнили СМИ.
© Samsung
Владельцам обычного телефона (например, Galaxy S26) приходится ставить его на подставку или прислонять к чему-то, чтобы камера смотрела в лицо. А складные модели можно просто согнуть.
Как сама функция работает? Достаточно подключить телефон к ноутбуку через USB-кабель. В настройках телефона появится пункт «Веб-камера». Выбираете его — и картинка с основной камеры смартфона сразу передаётся в видеозвонок на компьютере. Никаких драйверов устанавливать не нужно.
Источник:digitaltrends
Автор:Максим Многословный
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