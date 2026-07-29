Смартфоны Samsung Galaxy Z Flip 8 назвали более удобной заменой веб-камерам

Владельцам обычного телефона (например, Galaxy S26) приходится ставить его на подставку или прислонять к чему-то, чтобы камера смотрела в лицо. А складные модели можно просто согнуть.

Как сама функция работает? Достаточно подключить телефон к ноутбуку через USB-кабель. В настройках телефона появится пункт «Веб-камера». Выбираете его — и картинка с основной камеры смартфона сразу передаётся в видеозвонок на компьютере. Никаких драйверов устанавливать не нужно.