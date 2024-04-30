Смартфоны Samsung и Xiaomi за 40 тысяч сравнили

В комплекте с Samsung Galaxy A55 вы получите только иголку, кабель и документацию. При этом Poco X6 Pro поставляется с силиконовым чехлом, на экране у него сразу есть плёнка. Также в коробке с Poco лежит блок питания на 67 Вт, кабель.

Задняя панель у Samsung сделана из стекла, а рамка - из алюминия. У Poco всё это пластиковое. Быстрее запустился из двух смартфонов А55. Кроме того, Samsung имеет защиту от воды IP67.

По экранам особой разницы между устройствами нет, кроме диагонали. Она чуть больше у Poco. Сканер отпечатка работает с одинаковой скоростью на обоих смартфонах, а разблокировка по лицу немного быстрее у Poco.

Более мощный процессор стоит на Poco. Это MediaTek Dimensity 8300 Ultra. У Samsung - Exynos 1480. Скорость памяти также выше у Poco.