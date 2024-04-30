Смартфоны Samsung и Xiaomi за 40 тысяч сравнили

Смартфоны Samsung и Xiaomi за 40 тысяч сравнилиКакой из них лучше?
В комплекте с Samsung Galaxy A55 вы получите только иголку, кабель и документацию. При этом Poco X6 Pro поставляется с силиконовым чехлом, на экране у него сразу есть плёнка. Также в коробке с Poco лежит блок питания на 67 Вт, кабель.
Задняя панель у Samsung сделана из стекла, а рамка - из алюминия. У Poco всё это пластиковое. Быстрее запустился из двух смартфонов А55. Кроме того, Samsung имеет защиту от воды IP67.
По экранам особой разницы между устройствами нет, кроме диагонали. Она чуть больше у Poco. Сканер отпечатка работает с одинаковой скоростью на обоих смартфонах, а разблокировка по лицу немного быстрее у Poco.
Более мощный процессор стоит на Poco. Это MediaTek Dimensity 8300 Ultra. У Samsung - Exynos 1480. Скорость памяти также выше у Poco.
Основная камера у Samsung имеет разрешение 50 МП, у Poco - 64 МП. При этом ширик у первого 12 МП, у второго - 8 МП, макрообъектив - 5 и 2 МП соответственно. Фронтальная камера у A55 имеет 32 МП, у X6 Pro - 16 МП. Оба смартфона умеют на заднюю камеру записывать видео в 4К 30 к/с. Есть в обоих случаях оптическая стабилизация. Фронтальная камера у Samsung умеет снимать тоже в 4К, а у Poco - максимум в Full HD.
С примерами фото вы можете ознакомиться выше.
По звучанию у Samsung больше чувствуется объём и лучше детализация, на Poco более плоский звук. Однако громкость и качество у обоих примерно на одном уровне.
Выводы
Samsung Galaxy A55 хоть и слабее, но стоит дороже. Это связано, во-первых, с материалами корпуса. Он сделан из металла и стекла в отличие от пластикового Poco X6 Pro. Во-вторых, у Samsung есть полноценная защита от воды. Также на него будут дольше приходить обновления, чем на Poco. Ночные фото у А55 выходят лучше, а на фронтальную камеру он умеет записывать видео в 4К. Наконец, заряд держит лучше тоже Galaxy A55.
Poco X6 Pro обладает более мощным процессором, более быстрой памятью, имеет в два раза больше памяти в минимальной комплектации по сравнению с Samsung: 256 ГБ против 128 ГБ. У Poco также гораздо лучше комплектация, есть чехол в коробке, зарядка, на экран сразу наклеена плёнка. Из минусов у него - невозможность расширить память. Кроме того, вы при желании можете найти Poco и дешевле 30 тысяч рублей, а с Samsung так не получится.