Смартфоны Samsung начали вздуваться из-за экстремальной жары в Британии

Похоже, что аккумуляторы телефонов плохо справляются с более высокими температурами на улице. Популярный ютубер Mrwhosetheboss рассказал, что батареи в трёх его смартфонах Samsung деформировались из-за жары.

Фотографии, которыми поделился блогер, показывают, что батареи действительно кажутся вздутыми. Всем пострадавшим устройствам не менее трёх лет.

Стоит отметить, что вздувшиеся аккумуляторы — распространённая проблема на большинстве старых телефонов. Но почему это случилось только с аппаратами Samsung? Объяснения этому нет, ведь маловероятно, что батареи в каждом из этих трёх смартфонов имели одного поставщика.