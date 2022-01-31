Смартфоны Samsung не запретят: швейцарцы проиграли суд против Samsung Pay

Sqwin SA утверждала, что из-за того, что смартфоны поддерживают Samsung Pay, компания несёт убытки, как владелец патента на технологию. Суд же решил аргументы истца «носят предположительный характер».

Ранее в июле 2021 года суд запретил работу Samsung Pay в России. Это решение, конечно, обжаловали. В ноябре Samsung потребовала аннулировать патент Sqwin SA «из-за отсутствия новизны и изобретательского уровня». В январе 2022 года Яндекс и оператор системы «Мир» тоже начали оспаривать патент Sqwin SA. Они сочли, что этот прецедент может негативно повлиять на рынок платёжных решений.