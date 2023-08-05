Смартфоны Samsung оставили в перечне параллельного импорта

Смартфоны Samsung оставили в перечне параллельного импортаiPhone пока запрещать тоже не будут
Министерство промышленности и торговли РФ обновило перечень товаров, разрешенных к параллельному импорту, добавив в него несколько новых позиций. В перечень включены батарейки и аккумуляторы различных марок, запасные части для автомобилей и техники, фотоаппараты популярных марок Canon, Fujifilm и Sony. Смартфоны Samsung убирать их списка не стали, хотя слухи ходили.
В список также добавили ассортимент очков различных марок, таких как Ray-Ban, HUGO и Calvin Klein, как и батарейки Duracell.
Однако, как уточнили в министерстве, линзы Acuvue не были включены в список, поскольку «компания-правообладатель добросовестно продолжает официальные поставки».
Критерии включения или исключения из перечня, по мнению министерства, четкие. Бренды включаются в список для параллельного импорта, если они ушли с российского рынка, прекратили поставки или закрыли производство в стране. С другой стороны, продукция исключается из списка, если зарубежные партнеры добросовестно выполняют свои контрактные обязательства, имеют достаточное количество продукции и поставляют ее российским компаниям в соответствии с требованиями.
Интересно, что, несмотря на дискуссии о возможном запрете параллельного импорта смартфонов Samsung и LG, в обновленном списке по-прежнему присутствуют смартфоны Samsung.