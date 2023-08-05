Смартфоны Samsung оставили в перечне параллельного импорта

В список также добавили ассортимент очков различных марок, таких как Ray-Ban, HUGO и Calvin Klein, как и батарейки Duracell.

Однако, как уточнили в министерстве, линзы Acuvue не были включены в список, поскольку «компания-правообладатель добросовестно продолжает официальные поставки».

Критерии включения или исключения из перечня, по мнению министерства, четкие. Бренды включаются в список для параллельного импорта, если они ушли с российского рынка, прекратили поставки или закрыли производство в стране. С другой стороны, продукция исключается из списка, если зарубежные партнеры добросовестно выполняют свои контрактные обязательства, имеют достаточное количество продукции и поставляют ее российским компаниям в соответствии с требованиями.

Интересно, что, несмотря на дискуссии о возможном запрете параллельного импорта смартфонов Samsung и LG, в обновленном списке по-прежнему присутствуют смартфоны Samsung.