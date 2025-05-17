Смартфоны Samsung с One UI 7 стали лучше управлять энергосбережением

Теперь в настройках (раздел «Батарея и уход за устройством» → «Батарея» → «Режим энергосбережения») можно включить: снижение частоты обновления экрана до стандартного уровня для уменьшения энергопотребления, активацию тёмного режима, который снижает нагрузку на AMOLED-экраны, и сокращение времени ожидания экрана до 30 секунд. Эти опции дополняют прежние настройки, такие как ограничение фоновых приложений и снижение яркости.

Для тех, кто предпочитает автоматизацию, One UI 7 предлагает адаптивный режим энергосбережения, который сам регулирует настройки в зависимости от сценариев использования. Это особенно полезно для новых функций, таких как ИИ, которые могут увеличивать расход батареи.

Обновление уже доступно для Galaxy S23, S24 FE и др.