Смартфоны Samsung смогут заменить паспорта

Партнёры разработали защищённую систему, которая позволит немцам хранить их национальные идентификационные карты ID на смартфонах. Такая возможность станет доступна пользователям позже в этом году.

Сообщается, что защита данных реализована на аппаратном уровне. Используется чип безопасности в смартфонах Samsung. То есть информация хранится локально на каждом устройстве.

Опция будет доступна владельцам моделей Samsung Galaxy S20, Samsung Galaxy S20+ и Samsung Galaxy S20 Ultra. Они смогут добавить свою ID через специальное приложение. Благодаря этому пользователи без труда смогут получать государственные услуги.