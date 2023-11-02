Смартфоны Samsung, Xiaomi, Realme, Tecno и Infinix сравнили по автономности

Какой смартфон может дольше остальных продержаться под высокой нагрузкой: Redmi Note 13 Pro+, Samsung Galaxy A34, Tecno Pova 5, Infinix Note 30 или Realme 10 Pro? В рамках эксперимента на них запускали YouTube-видеоролики, проверяли их в бенчмарках, записывали видео, смотрели ролики из TikTok.

Дольше остальных - 8 часов и 17 минут - «прожил» Samsung А34. За ним с небольшим отставанием шёл Redmi Note 13 Pro+. А вот быстрее всех разрядился Infinix Note 30: хватило его на 6 часов 22 минуты (подробнее смотрите ниже на изображениях).