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Смартфоны серии iPhone 13 сравнили по скорости зарядки с 0% до 100%

Улучшений с поколения iPhone 12 нет
В сети появились результаты теста новых моделей iPhone 13 на скорость зарядки. Похоже, что iPhone 13 Pro Max может поддерживать мощность до 27 Вт.
Смартфоны серии iPhone 13 сравнили по скорости зарядки с 0% до 100%

Эксперты также отметили, что во время зарядки в течение 27 минут сохраняется мощность 26 Вт, а затем она немного снижается и ограничивается. Полный цикл зарядки iPhone 13 Pro Max — с 0% до 100% — занимает около 86 минут. Данный смартфон оснащён аккумулятором ёмкостью 4373 мАч.

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Фото: GSMArena

Стандартный iPhone 13 заряжается полностью за 89 минут (использовались и 20-Вт и 30-Вт ЗУ). Ёмкость аккумулятора этой модели составляет 3240 мАч.

На зарядку iPhone 13 mini ушло около 87 минут. Батарея его характеризуется 2438 мАч.

В целом, Apple не улучшила скорость зарядки смартфонов в новом поколении. При этом стало ясно, что для iPhone 13 Pro Max лучше выбрать зарядное устройство на 30 Вт, а для обычного iPhone 13 — на 20 Вт. Для iPhone 13 mini подойдёт и ЗУ на 18 Вт.