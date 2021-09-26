Смартфоны серии iPhone 13 сравнили по скорости зарядки с 0% до 100%Улучшений с поколения iPhone 12 нет
Эксперты также отметили, что во время зарядки в течение 27 минут сохраняется мощность 26 Вт, а затем она немного снижается и ограничивается. Полный цикл зарядки iPhone 13 Pro Max — с 0% до 100% — занимает около 86 минут. Данный смартфон оснащён аккумулятором ёмкостью 4373 мАч.
Стандартный iPhone 13 заряжается полностью за 89 минут (использовались и 20-Вт и 30-Вт ЗУ). Ёмкость аккумулятора этой модели составляет 3240 мАч.
На зарядку iPhone 13 mini ушло около 87 минут. Батарея его характеризуется 2438 мАч.
В целом, Apple не улучшила скорость зарядки смартфонов в новом поколении. При этом стало ясно, что для iPhone 13 Pro Max лучше выбрать зарядное устройство на 30 Вт, а для обычного iPhone 13 — на 20 Вт. Для iPhone 13 mini подойдёт и ЗУ на 18 Вт.