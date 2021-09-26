Смартфоны серии iPhone 13 сравнили по скорости зарядки с 0% до 100%

Стандартный iPhone 13 заряжается полностью за 89 минут (использовались и 20-Вт и 30-Вт ЗУ). Ёмкость аккумулятора этой модели составляет 3240 мАч.

На зарядку iPhone 13 mini ушло около 87 минут. Батарея его характеризуется 2438 мАч.

В целом, Apple не улучшила скорость зарядки смартфонов в новом поколении. При этом стало ясно, что для iPhone 13 Pro Max лучше выбрать зарядное устройство на 30 Вт, а для обычного iPhone 13 — на 20 Вт. Для iPhone 13 mini подойдёт и ЗУ на 18 Вт.