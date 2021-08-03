Смартфоны серии Samsung Galaxy S21 оказались одними из худших по продажам

Линейку Galaxy S21 представили полгода назад, и за это время её продажи только упали. Samsung удалось поставить только 13,5 млн смартфонов этой серии. Это делает Galaxy S21 одной из худших в истории Galaxy S по продажам.

Новые модели продаются на 20% хуже, чем Galaxy S20, и на 47% хуже, чем Galaxy S10. За первые полгода после запуска продажи Galaxy S20 в штуках составили 17 млн, а продажи Galaxy S10 — 25,5 млн.

Что интересно, Samsung, вероятно, предугадывала слабый спрос. Именно поэтому компания переносила запуск смартфонов — чтобы избежать конкуренции с другими брендами. Однако это не сработало.