Смартфоны Sony Xperia станут родоначальниками цифровой подписи фотографий с телефонов

19:43, 26 ноября 2023
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Смартфоны Sony Xperia станут родоначальниками цифровой подписи фотографий с телефоновНарушителей авторских прав никто не любит
Sony готовится представить первую в мире технологию внутрикамерной цифровой подписи на своих новых смартфонах Xperia.
Эта передовая функция, уже появившаяся в беззеркальных камерах Sony, позволит пользователям ставить цифровую подпись на снимках прямо в камере, гарантируя их подлинность и пресекая любые попытки подделки. По слухам, эта технология появится в камерах Xperia 1 VI / 5 VI, ожидаемых в 2024 году.
Представьте себе художников, защищающих свои творческие работы от нарушения авторских прав, не используя сторонних софт.
Sony выводит фотографирование на смартфон на «новый уровень», предоставляя профессионалам возможность без труда проверять подлинность своих шедевров.