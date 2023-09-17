Смартфоны среднего класса Realme 10 Pro+ и 11 Pro+ сравнили с флагманским GT3 по качеству камер

Смартфоны среднего класса Realme 10 Pro+ и 11 Pro+ сравнили с флагманским GT3 по качеству камерКакой из них лучше брать ради фото и видео?
Ведущий YouTube-канала «ЧЕСТНЫЙ БЛОГ» протестировал фото- и видеосъёмку у Realme 10 Pro+, 11 Pro+ и GT3.
У фронтальных камер Realme 10 Pro+, 11 Pro+ и GT3 немного разная цветопередача при видеосъёмке: у Realme 11 Pro+, например, оттенок более синеватый. В целом же больше всего понравился фронтальный объектив ведущему YouTube-канала «ЧЕСТНЫЙ БЛОГ» на Realme 10 Pro+, так как у него нет засветов и картинка получается приятнее всего.
Далее эксперт сравнил видеосъёмку на основную камеру в 4К 30 к/с в вечернее время. Хуже всего работает стабилизация в этом сценарии у 10 Pro+, а у 11 Pro+ и GT3 с этим проблем нет. Кроме того, деталей в целом побольше выдаёт Realme GT3.
Сверхширик на 10 Pro+ и 11 Pro+ довольно слабый, как показала видеосъёмка вечером. У Realme GT3 он всё-таки немного лучше.
Стабилизация во всех трёх случаях хорошо работает лишь в Full HD 30 к/с. И по динамическому диапазону у всех смартфонов всё примерно одинаково.
В целом по качеству видеосъёмки всё получается логично. На первом месте - флагман Realme GT3, далее идёт 11 Pro+, а за ним 10 Pro+.
Фотографии ночью и вечером более правильные цвета имеют на GT3 и 11 Pro+. Что касается деталей, то их примерно одинаковое количество, но небольшое преимущество всё-таки в этом плане у Realme GT3. Причём это актуально как для основной камеры, так и для сверхширика.
Портреты получаются по качеству на все три смартфона примерно одинаковые. Хотя иногда преимущество бывает у GT3.
Вывод
С точки зрения фото какой-то значительной разницы между Realme 11 Pro, Realme 10 Pro и Realme GT3 нет. Вы скорее заметите разницу при видеосъёмке, так как у 10 Pro+ нет оптической стабилизации в отличие от остальных и детализация немного хуже.