Смартфоны среднего класса Realme 10 Pro+ и 11 Pro+ сравнили с флагманским GT3 по качеству камер

У фронтальных камер Realme 10 Pro+, 11 Pro+ и GT3 немного разная цветопередача при видеосъёмке: у Realme 11 Pro+, например, оттенок более синеватый. В целом же больше всего понравился фронтальный объектив ведущему YouTube-канала «ЧЕСТНЫЙ БЛОГ» на Realme 10 Pro+, так как у него нет засветов и картинка получается приятнее всего.

Далее эксперт сравнил видеосъёмку на основную камеру в 4К 30 к/с в вечернее время. Хуже всего работает стабилизация в этом сценарии у 10 Pro+, а у 11 Pro+ и GT3 с этим проблем нет. Кроме того, деталей в целом побольше выдаёт Realme GT3.

Сверхширик на 10 Pro+ и 11 Pro+ довольно слабый, как показала видеосъёмка вечером. У Realme GT3 он всё-таки немного лучше.

Стабилизация во всех трёх случаях хорошо работает лишь в Full HD 30 к/с. И по динамическому диапазону у всех смартфонов всё примерно одинаково.

В целом по качеству видеосъёмки всё получается логично. На первом месте - флагман Realme GT3, далее идёт 11 Pro+, а за ним 10 Pro+.