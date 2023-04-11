Смартфоны среднего класса с хорошей камерой Vivo V27 представлены в России

Первой компания показала стандартную модель. Она оснащена 6,78-дюймовым экраном, процессором Mediatek Dimensity 7200, аккумулятором ёмкостью 4600 мАч с поддержкой 66-Вт зарядки. Устройство может зарядиться наполовину за 19 минут. В системе камер у устройства установлены модули на 50 Мп — Sony IMX766, 8 Мп и 2 Мп. В качестве фронтальной выступает 50-Мп камера с автофокусом. Также у смартфона есть специальная аура система, или мощный светодиод, для портретных снимков.

В России Vivo V27 будет продаваться в чёрном цвете с бархатистой поверхностью, а также с фотохромным стеклом. Это значит, что под воздействием ультрафиолета крышка меняет цвет с голубого на тёмно-синий.

Стоимость смартфона в версии 8+256 ГБ составит 37 999 рублей. Вариант 12+256 ГБ оценён в 41 999. C 21 апреля будет действовать специальная цена 34 999 и 38 999 рублей соответственно. Купить устройство можно в магазинах М.Видео-Эльдорадо и на сайте Vivo.