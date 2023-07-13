Смартфоны среднего класса с крутыми камерами Realme 11 Pro поступили в продажу в России

Смартфоны среднего класса с крутыми камерами Realme 11 Pro поступили в продажу в РоссииБыстрая зарядка и 200 МП
Realme объявила о старте продаж новой серии смартфонов 11 Pro в России. В линейку вошли модели 11 Pro и 11 Pro+, которые получили изогнутый экран с частотой 120 Гц и премиальный корпус из экокожи с дизайном от бывшего дизайнера Gucci. Кроме того, старшая модель realme 11 Pro+ оснащена 200 Мп-камерой с оптической стабилизацией и быстрой зарядкой мощностью 100 Вт и аккумулятором на 5000 мАч.
Смартфон 11 Pro в свою очередь получил камеру 100 Мп с оптической стабилизацией и функцией ProLight и аккумулятор 5000 мАч с возможностью быстрой зарядки мощностью 67 Вт. В основе обоих устройств — процессор последнего поколения MediaTek Dimensity 7050.
Старшая модель серии, realme 11 Pro+, получила основной модуль Samsung Isocell HP3 с разрешением 200 Мп, оптической стабилизацией изображения и функцией 4х-кратного SuperZoom. А новая функция AutoZoom в модели 11 Pro делает создание фото проще: достаточно одного нажатия кнопки, чтобы смартфон распознал выделенную область и самостоятельно приблизил ее, выбрав оптимальный вариант.
Процессор смартфонов состоит из 8 ядер. За картинку в видеоиграх отвечает графический процессор Mali-G68.
Realme 11 Pro+ также получил до 12 ГБ ОЗУ и 512 Гб встроенной памяти. При необходимости объем оперативной памяти можно программно увеличить еще на 12 ГБ.
Новая серия оснащена AMOLED дисплеем диагональю 6,7” с разрешением 2412x1080 и частотой обновления 120 Гц.
В комплекте с Realme 11 Pro+ поставляется зарядное устройство Supervooc мощностью 100 Вт. Устройство полностью заряжает аккумулятор на 5000 мАч с 0 до 100% всего 26 минут.
В режиме звонков смартфон способен работать без подзарядки 29,09 часов, при использовании мессенджеров — 21,46 часов, а при воспроизведении музыки — 23,36 часов.
Смартфоны серии realme 11 Pro уже в продаже и доступны в следующих конфигурациях:
Realme 11 Pro (8+128 Гб) от 29 999 руб;
Realme 11 Pro (8+256 Гб) от 32 999 руб;
Realme 11 Pro+ (8+256 Гб) от 35 999 руб;
Realme 11 Pro+ (12+512 Гб) от 39 999 руб.