Смартфоны среднего класса с крутыми камерами Realme 11 Pro поступили в продажу в России

Смартфон 11 Pro в свою очередь получил камеру 100 Мп с оптической стабилизацией и функцией ProLight и аккумулятор 5000 мАч с возможностью быстрой зарядки мощностью 67 Вт. В основе обоих устройств — процессор последнего поколения MediaTek Dimensity 7050.

Старшая модель серии, realme 11 Pro+, получила основной модуль Samsung Isocell HP3 с разрешением 200 Мп, оптической стабилизацией изображения и функцией 4х-кратного SuperZoom. А новая функция AutoZoom в модели 11 Pro делает создание фото проще: достаточно одного нажатия кнопки, чтобы смартфон распознал выделенную область и самостоятельно приблизил ее, выбрав оптимальный вариант.

Процессор смартфонов состоит из 8 ядер. За картинку в видеоиграх отвечает графический процессор Mali-G68.

Realme 11 Pro+ также получил до 12 ГБ ОЗУ и 512 Гб встроенной памяти. При необходимости объем оперативной памяти можно программно увеличить еще на 12 ГБ.

Новая серия оснащена AMOLED дисплеем диагональю 6,7” с разрешением 2412x1080 и частотой обновления 120 Гц.

В комплекте с Realme 11 Pro+ поставляется зарядное устройство Supervooc мощностью 100 Вт. Устройство полностью заряжает аккумулятор на 5000 мАч с 0 до 100% всего 26 минут.

В режиме звонков смартфон способен работать без подзарядки 29,09 часов, при использовании мессенджеров — 21,46 часов, а при воспроизведении музыки — 23,36 часов.

Смартфоны серии realme 11 Pro уже в продаже и доступны в следующих конфигурациях: