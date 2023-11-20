Смартфоны Tecno и Samsung за 20 тысяч рублей сравнили по скорости работы

Смартфоны Tecno и Samsung за 20 тысяч рублей сравнили по скорости работыКто окажется быстрее?
Tecno POVA 5 Pro 5G и Samsung Galaxy A24 имеют по 8 ГБ оперативной памяти, но работают на разных процессорах. Первый оснащён Dimensity 6080, а второй - Helio G99.
Хотя логотип при запуске появился сначала на Samsung A24, полностью загрузился быстрее всё же Tecno POVA 5 Pro 5G. Разница между устройствами составила 3-4 секунды.
Набиратель номера чуть быстрее открылся на Tecno, а настройки - на Samsung.
Игры вроде Candy Crush Saga, Pin Out, Subway Surfers запускались в обоих случаях с одной и той же скоростью. В Temple Run 2 по скорости загрузки лучше был Samsung, а в PUBG - Tecno.
Вывод
В целом Tecno POVA 5 Pro 5G работает немного быстрее, чем A24. Но заметно это только в играх. Что касается системных приложений, то загружаются они на этих аппаратах практически всегда с одной и той же скоростью.