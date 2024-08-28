Смартфоны в США перестали ловить связь: что случилось у оператора AT&T

Проблема, которая в первую очередь затронула iPhone и некоторые устройства на базе Android, возникла около 16:00 по восточному времени и продолжалась почти до полуночи.

Представитель AT&T Джим Кимберли подтвердил, что проблема возникла из-за программного обеспечения, которое временно не позволяло ограниченному числу клиентов подключаться к беспроводной сети. «Мы приносим извинения за причиненные неудобства и ценим терпение наших клиентов, пока мы работали над решением этой проблемы», — сказал Кимберли в заявлении для The Verge.

Социальные сети и Reddit были наводнены жалобами пользователей. Хотя в раннем сообщении The Mobile Report предполагалось, что перебои в работе были вызваны сбоем в центре коммутации, AT&T позже опровергла это объяснение.