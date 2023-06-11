Смартфоны Vivo и Infinix с одинаковыми процессорами сравнили по скорости работы

Логотипы появились при запуске у Vivo V27e и Infinix Zero 20 одновременно. Но в итоге загрузился главный экран быстрее на Infinix. Разница, правда, составляла всего две-три секунды.

Набиратель номера чуть быстрее открылся на Infinix. То же самое было с настройками, камерой, Amazon, Candy Crush Saga, Subway Surfers. Однако почему-то Spotify быстрее загрузился на Vivo.