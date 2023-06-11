Смартфоны Vivo и Infinix с одинаковыми процессорами сравнили по скорости работы

21:36, 11 июня 2023
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Смартфоны Vivo и Infinix с одинаковыми процессорами сравнили по скорости работыЕсть ли между ними разница?
Аппараты Vivo V27e и Infinix Zero 20 работают на MediaTek Helio G99. Но кто из них всё-таки быстрее?
Логотипы появились при запуске у Vivo V27e и Infinix Zero 20 одновременно. Но в итоге загрузился главный экран быстрее на Infinix. Разница, правда, составляла всего две-три секунды.
Набиратель номера чуть быстрее открылся на Infinix. То же самое было с настройками, камерой, Amazon, Candy Crush Saga, Subway Surfers. Однако почему-то Spotify быстрее загрузился на Vivo.
Скорость Интернета (поиска в Google) тоже немного выше была на Infinix. А вот сами веб-страницы быстрее загружались на Vivo.
Вывод
Vivo и Infinix работают с очень схожей скоростью в большинстве приложений. Однако в играх чуть быстрее всё-таки оказывается Infinix Zero 20.
Источник: Tech Reason
Автор:Валерия ФилимоноваТеги:
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