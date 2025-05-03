Смартфоны Vivo заняли три первых места в рейтинге бенчмарка AnTuTu за апрель

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Vivo захватила лидерство в рейтинге производительности смартфонов AnTuTu за апрель 2025 года, заняв три первых места. Как сообщает Gizmochina, флагман Vivo X200 Ultra, выпущенный в апреле, возглавил список с впечатляющим средним баллом 2 953 489. Этот результат достигнут благодаря топовому процессору Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 16 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ хранилища.