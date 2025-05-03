Смартфоны Vivo заняли три первых места в рейтинге бенчмарка AnTuTu за апрель

Опубликовано 03 мая 2025, 15:001 мин.
Смартфоны Vivo заняли три первых места в рейтинге бенчмарка AnTuTu за апрельЭтого года
Vivo захватила лидерство в рейтинге производительности смартфонов AnTuTu за апрель 2025 года, заняв три первых места. Как сообщает Gizmochina, флагман Vivo X200 Ultra, выпущенный в апреле, возглавил список с впечатляющим средним баллом 2 953 489. Этот результат достигнут благодаря топовому процессору Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 16 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ хранилища.
© Vivo
Второе и третье места достались Vivo X200s и X200 Pro, оснащенным чипами MediaTek Dimensity 9400+ и Dimensity 9400 соответственно.
Рейтинг AnTuTu ещё и отражает продолжающееся соперничество между Qualcomm и MediaTek, чьи чипы доминируют в топ-10.
Напомним, AnTuTu оценивает устройства по производительности процессора, графики, памяти и интерфейса, собирая данные из тысяч тестов.