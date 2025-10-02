Смартфоны Xiaomi 17 разошлись миллионным тиражом всего за неделю

Так, линейка достигла этого рекорда быстрее, чем любое предыдущее поколение смартфонов Xiaomi. В связи с высоким спросом компания увеличивает производство. В серию, напомним, вошли три модели: Xiaomi 17, 17 Pro и 17 Pro Max. Все они работают на новом процессоре Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Xiaomi 17 Pro и 17 Pro Max получили дополнительный экран на задней панели и улучшенные камеры. Версия Pro Max оснащена аккумулятором на 7500 мА·ч.

Xiaomi 17 также построен на Snapdragon 8 Elite Gen 5 и оснащён аккумулятором 7000 мА·ч. Смартфон получил тройную камеру.