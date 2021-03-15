Смартфоны Xiaomi будут предупреждать владельца, когда в экран кто-то подглядывает

Описанная в патенте технология может распознавать как минимум одно лицо, например, лицо пользователя. На основе этого система определяет, смотрит ли кто-то помимо владельца на смартфон. Если кто-то подглядывает, то система примет меры для защиты. Так пользователь может уберечься от утечки конфиденциальной информации.

Ранее подобную технологию патентовала Apple для своих MacBook. Метод искажал изображение, когда кто-то подглядывал в экран.

Поскольку у Xiaomi пока есть лишь патент, сложно сказать, когда технология появится в реальных устройствах, и появится ли.