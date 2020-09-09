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Сегодня 18:23
Смартфоны Xiaomi и Redmi получили функцию измерения пульса
Они используют только камеру и вспышку для этого
В прошлом году Xiaomi запустила приложение MIUI Health, которое предлагает функции мониторинга физической активности. Теперь вышла версия приложения MIUI Health 2.7.4 с новой опцией измерения пульса.
Что любопытно, для работы функции смартфонам Xiaomi и Redmi не нужны специальные датчики. Приложение MIUI Health использует лишь камеру телефона и вспышку для измерения сердцебиения.
Пользователю нужно закрыть датчик камеры и вспышку пальцем и подождать, пока заполнится полоска на экране. Затем необходимо выбрать своё текущее состояние в приложении: «Обычное», «Состояние покоя» и «После тренировки».
Пока сложно сказать, насколько точными будут показания, снимаемые MIUI Health. Однако приложение разрешит смотреть динамику показателей, и, может быть, это окажется полезным.