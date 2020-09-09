Смартфоны Xiaomi и Redmi получили функцию измерения пульса

Что любопытно, для работы функции смартфонам Xiaomi и Redmi не нужны специальные датчики. Приложение MIUI Health использует лишь камеру телефона и вспышку для измерения сердцебиения.

Пользователю нужно закрыть датчик камеры и вспышку пальцем и подождать, пока заполнится полоска на экране. Затем необходимо выбрать своё текущее состояние в приложении: «Обычное», «Состояние покоя» и «После тренировки».

Пока сложно сказать, насколько точными будут показания, снимаемые MIUI Health. Однако приложение разрешит смотреть динамику показателей, и, может быть, это окажется полезным.